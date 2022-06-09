Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrilmişken beklenen olmadı. ECB'nin bugün gerçekleşen Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında artışa gidilmedi.
ECB, beklendiği gibi ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50'de tuttu.
VARLIK ALIMLARI TEMMUZ İTİBARIYLA SONA ERECEK
Bunun yanında, banka varlık alım porgramıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bankanın Varlık Satın Alma programı (APP) kapsamındaki net varlık alımlarını 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sona erdirme kararı alındığı bildirildi.
LAGARDE PARA PİYASALARINA YÖN VERECEK
Bugün yapılacak toplantının ardından Christine Lagarde'ın açıklamlarında yeni faiz artırımının tarihi ile ilgili ipucu vermesi bekleniyor.