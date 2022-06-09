Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Ayrıca, banka bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltildi.