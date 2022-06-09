Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı
Giriş Tarihi: 9.6.2022 14:51 Son Güncelleme: 9.6.2022 15:16

Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı

AA
Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrilmişken beklenen olmadı. ECB'nin bugün gerçekleşen Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında artışa gidilmedi.

ECB, beklendiği gibi ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50'de tuttu.

VARLIK ALIMLARI TEMMUZ İTİBARIYLA SONA ERECEK

Bunun yanında, banka varlık alım porgramıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bankanın Varlık Satın Alma programı (APP) kapsamındaki net varlık alımlarını 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sona erdirme kararı alındığı bildirildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Ayrıca, banka bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltildi.

LAGARDE PARA PİYASALARINA YÖN VERECEK

Bugün yapılacak toplantının ardından Christine Lagarde'ın açıklamlarında yeni faiz artırımının tarihi ile ilgili ipucu vermesi bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ECB faiz kararını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA