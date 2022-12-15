SON DAKİKA! ECB faiz kararını açıkladı: Son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

2022 BÜYÜME VE ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Euro Bölgesi ekonomisinin mevcut ve gelecek çeyrekte daralabileceği tahmini yapıldı. Banka, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Euro Bölgesi için 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 8,1'den yüzde 8,4'e yükseltilirken 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 6,3, 2024 beklentisi yüzde 3,4, 2025 tahmini ise yüzde 2,3 oldu.

2022 büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e yükselirken 2023 tahmini yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüldü.