SON DAKİKA! ECB faiz kararını açıkladı: Son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Son dakika haberler...2022 yılının son ECB faiz toplantısı gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında piyasaların beklediği gibi 50 baz puan artışa gitti. Böylece faiz oranı son 14 yılın en yüksek seviyesine geldi.
EN SON 2008'DE GÖRÜLDÜ
ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 2,00'da yüzde 2,50'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 10 Aralık 2008 tarihinde görmüştü.
ECB ana refinansman oranını yüzde 2,5, marjinal borç verme imkanını yüzde 2,75 ve mevduat faizini de yüzde 2 seviyesine çekti.
"FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMI GEREKLİ"
ECB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yönetim Konseyi faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine dönmesini sağlamak için yeterince sınırlayıcı seviyelere istikrarlı bir hızla ulaşması için hala ciddi şekilde artırılmaları gerektiğine karar verdi.
Faiz oranlarını sınırlayıcı seviyelerde tutmak talebi azaltarak zaman içinde enfasyonu düşürecek.
Gelecekteki faiz kararları verilere bağlı olmaya devam edecek ve toplantıdan toplantıya değerlendirme yaklaşımı ile belirlenecek. Faiz oranları ECB'nin para politikasını belirlemek için ana aracı.
2022 BÜYÜME VE ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ REVİZE
Euro Bölgesi ekonomisinin mevcut ve gelecek çeyrekte daralabileceği tahmini yapıldı. Banka, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Euro Bölgesi için 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 8,1'den yüzde 8,4'e yükseltilirken 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 6,3, 2024 beklentisi yüzde 3,4, 2025 tahmini ise yüzde 2,3 oldu.
2022 büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e yükselirken 2023 tahmini yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüldü.
SON 14 YILIN ZİRVESİ
İngiltere Merkez Bankası yılın son toplantısında Fed'i takip ederek politika faizinde artış hızını yavaşlattı. Politika faizi yüzde 3,5 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Bailey İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt'a yazığı mektupta "Komite üyeleri, ekonominin Kasım ayındaki projeksiyonlara paralel evrilmesi durumunda daha fazla faiz artışının gerekebileceği fikrine vardı" ifadesini kullandı.
Bailey enflasyonun zirve yapmış olabileceğini ancak risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.
İNGİLTERE DE FAİZ ARTIŞ HIZINI YAVAŞLATTI
İngiltere'de enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 11,1'den yüzde 10,7'ye yavaşlamış, ekonomi Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde daralmıştı. BOE tüketici enflasyonunun 2023'ün ilk çeyreğinde kademeli olarak düşeceğini öngördü.
Banka böylece Fed'i takip ederek faiz artış hızında frene bastı. Fed dün akşamki toplantıda piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini 50 baz puan artırmıştı.
BOE kararı sonrası sterlinde düşüş hızlandı.
JEROME POWELL PİYASALARA YÖN VERDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) dün yaptığı toplantıda politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 4,25-4,50 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım ayı toplantısında ise faizi 75 baz puan artırdı.
2023 YILI FAİZ PATİKASI YÜZDE 5,1 OLDU
Fed faiz kararı ile birlikte para politikası patikasındaki beklentilerini ortaya koyan noktasal tahminleri de yayımladı. Buna göre Fed yetkilileri gelecek yıl sonunda politika faizinin yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. 2024 için beklenti ise daha önceki beklentilere kıyasla artarak yüzde 4,1 seviyesinde belirlendi.
FED FAİZ ARTIRIMLARINDA YUMUŞAMAYA GİDİYOR
ABD Kasım 2022 enflasyon rakamlarınında beklentilerin altında gelmesi sonrası Fed'in artık 'Resesyon' endişelerini daha fazla dikkate alarak faiz patikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Aralık ayı Fed faiz kararı için 50 baz puan artış yüzde 80 ihtimalle fiyatlandı.