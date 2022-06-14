Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı belli olurken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı ile beraber Ocak ayında olduğu gibi refah artışı da gündeme geldi. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64, memur ve memur emekli zam oranı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre; Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak bildirildi.

Kesinleşen rakamlar ve beklentilere göre; ek zamlı milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları meslek meslek hesaplandık.

Beklenen enflasyon rakamları ve ek zamlı olarak;

5 aylık ve 6 aylık memur enflasyon farkı

5 aylık ve 6 aylık emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplarla beraber tablo tablo tüm maaşlar...

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