Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı belli olurken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı ile beraber Ocak ayında olduğu gibi refah artışı da gündeme geldi. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64, memur ve memur emekli zam oranı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre; Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak bildirildi.
Kesinleşen rakamlar ve beklentilere göre; ek zamlı milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları meslek meslek hesaplandık.
Beklenen enflasyon rakamları ve ek zamlı olarak;
İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplarla beraber tablo tablo tüm maaşlar...
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SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYON EZDİRİLMEYECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeler dikkat çekti:
Hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Temmuz zammı için çalışmalarına çok önceden başlamıştı. Hükümetin gündeminde Temmuz zammına ilaveten ek zamlar gündemde bulunuyor.
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış, Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
TEMMUZ ZAMMI İLE REFAH ARTIŞI DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE
Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.
Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR
Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,97 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanan ve beklenen enflasyon rakamlarına göre zam oranları;
olarak kesinleşirken,
olarak hesaplandı.
TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası ve Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik enflasyon beklentisine göre emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.
İşte milyonların en çok merak ettiği o tablolar...
TABLO 1
5 aylık enflasyon rakamlarına göre;
TABLO 2
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN FARK 2.518 TL'Yİ BULUYOR
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
TABLO 3
TABLO 4
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
TABAN AYLIK (TL) - MEVCUT MAAŞ - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 39,17
Memur - 6429 - 8688 - 8947
Memur Emeklisi - 4289 - 5796 - 5969
YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29685 - 30218
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15570 - 15850
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9539 - 9710
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12063 - 12280
YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27152 - 27640
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15534 - 15813
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13508 - 13750
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18526 - 18859
YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11622 - 11831
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 15921 - 16207
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 9926 - 10104
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25564 - 26023
YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15043 - 15313
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12529 - 12755
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15217 - 15490
TABLO 5
YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21514 - 21901
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19016 - 19358
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7297 - 7428
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7139 - 7268
YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
Öğretmen (1/4) - 5275 - 7129 - 7341 - 7473
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12464 - 12688
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7593 - 7730
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7137 - 7265
YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 8953 - 9114
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6231 - 6343
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17032 - 17338
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7341 - 7473
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7341 - 7473
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