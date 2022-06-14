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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buldu: Enflasyon farkı ve Temmuz ile emekli ve memur maaşları tek tek hesapladı
Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:21

SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buldu: Enflasyon farkı ve Temmuz ile emekli ve memur maaşları tek tek hesapladı

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SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL’yi buldu: Enflasyon farkı ve Temmuz ile emekli ve memur maaşları tek tek hesapladı

Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı için 20 gün kala milyonlarca kişinin merak ettiği detaylar netleşiyor. 4 Temmuz sabahı merakla beklenen zam oranı netleşecekken bununla beraber yeni emekli ve memur maaşları kesinleşecek. Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ücretliler dahil her kesimi rahatlatacak düzenlemeler için çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz zammı ile birlikte ek zam da masada yer alıyor. Öte yandan zamlı maaşlar için belirleyici olacak enflasyon verisi beklentisi açıklandı. Açıklanan ve beklenen enflasyon rakamları ve ek zam ile en düşük emekli ve memur maaşı başta olmak üzere; yeni SSK ve Bağ-Kur maaşları ile 15 meslek grubundan memur ve memur emeklisi maaşlarını tek tek hesapladık. İşte milyonların en çok merak ettiği kuruşu kuruşuna yeni hesaplar...

Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı belli olurken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı ile beraber Ocak ayında olduğu gibi refah artışı da gündeme geldi. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64, memur ve memur emekli zam oranı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre; Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak bildirildi.

Kesinleşen rakamlar ve beklentilere göre; ek zamlı milyonların en çok merak ettiği tüm maaşları meslek meslek hesaplandık.

Beklenen enflasyon rakamları ve ek zamlı olarak;

  • 5 aylık ve 6 aylık memur enflasyon farkı
  • 5 aylık ve 6 aylık emekli ve memur zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları
  • 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

İşte milyonların en çok merak ettiği hesaplarla beraber tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Açıklanan verilerle beraber yeni maaş hesapları, son dakika emekli ve memur haberleri için Sabah.com.tr'yi takipte kalın...

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 olarak gerçekleşti. Emekli zammı ve memur zammı için önem arz eden 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYON EZDİRİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeler dikkat çekti:

  • Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.
  • Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.
  • Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

Hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Temmuz zammı için çalışmalarına çok önceden başlamıştı. Hükümetin gündeminde Temmuz zammına ilaveten ek zamlar gündemde bulunuyor.

Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullanmış, Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

TEMMUZ ZAMMI İLE REFAH ARTIŞI DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası Temmuz zammı döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENİYOR

Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,97 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanan ve beklenen enflasyon rakamlarına göre zam oranları;

  • 5 aylık SSK Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
  • 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı 35,14

olarak kesinleşirken,

  • 6 aylık beklentilere göre SSK Bağ-Kur emekli zammı 39,67,
  • 6 aylık beklentilere göre memur ve memur emeklisi zammı 39,17,
  • 6 aylık ek zamlı memur ve memur emeklisi zammı 41,67

olarak hesaplandı.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası ve Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik enflasyon beklentisine göre emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.

İşte milyonların en çok merak ettiği o tablolar...

TABLO 1

5 aylık enflasyon rakamlarına göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak.

TABLO 2

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN FARK 2.518 TL'Yİ BULUYOR

6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.947 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.969 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.117 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.598 liraya çıkacak.

TABLO 3

  • Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.272 liraya,
  • 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.851 lira çıkacak.
  • Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlar daha da yükselecek.

TABLO 4

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
TABAN AYLIK (TL) - MEVCUT MAAŞ - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 39,17

Memur - 6429 - 8688 - 8947
Memur Emeklisi - 4289 - 5796 - 5969

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29685 - 30218
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15570 - 15850
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9539 - 9710
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12063 - 12280

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27152 - 27640
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15534 - 15813
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13508 - 13750
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18526 - 18859

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11622 - 11831
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 15921 - 16207
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 9926 - 10104
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25564 - 26023

YENİ MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15043 - 15313
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12529 - 12755
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15217 - 15490

TABLO 5

YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21514 - 21901
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19016 - 19358
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7297 - 7428
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7139 - 7268

YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

Öğretmen (1/4) - 5275 - 7129 - 7341 - 7473
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12464 - 12688
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7593 - 7730
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7137 - 7265

YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI TABLOSU
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK (YÜZDE 35,14) - 6 AYLIK (YÜZDE 39,17) - EK ZAMLI (YÜZDE 41,67)

Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 8953 - 9114
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6231 - 6343
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17032 - 17338
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7341 - 7473
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7341 - 7473

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