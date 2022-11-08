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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddiaları! Bakan Kirişci: TMO olarak sübvanse ediyoruz
Giriş Tarihi: 8.11.2022 12:04 Son Güncelleme: 8.11.2022 12:18

SON DAKİKA: Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddiaları! Bakan Kirişci: TMO olarak sübvanse ediyoruz

SON DAKİKA: Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddiaları! Bakan Kirişci: TMO olarak sübvanse ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fırıncının kullanacağı unun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından sübvanse edildiğini ve üreticilere ödenen tutarın 2 bin 950 lira altında fırıncılara verildiğini bildirdi.

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip 'sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz" dedi.

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SON DAKİKA: Ekmek fiyatlarına zam gelecek iddiaları! Bakan Kirişci: TMO olarak sübvanse ediyoruz
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