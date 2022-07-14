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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:03 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:34

SON DAKİKA! Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

SON DAKİKA! Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Son dakika haberi...Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık %9,1 arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 7,9 olacağı yönündeydi.

Son dakika haberi...Ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 9,1 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 7,9 olacağı yönündeydi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.

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SON DAKİKA! Ekonominin çarkları dönüyor! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
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