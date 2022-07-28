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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Elektrikli otomobil ithalatı ile ilgili flaş karar! Oranlar değişti...
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:08

Son dakika: Elektrikli otomobil ithalatı ile ilgili flaş karar! Oranlar değişti...

Son dakika: Elektrikli otomobil ithalatı ile ilgili flaş karar! Oranlar değişti...

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisinin artırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Son dakika: Elektrikli otomobil ithalatı ile ilgili flaş karar! Oranlar değişti...
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