Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur maaş zammı ile birlikte Türkiye'de milyonlarca kişinin geliri artacak. TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerken, bununla beraber yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Açıklanan rakamlarla beraber 'Temmuz 2022 emekli maaşı ve memur zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak' soruları yanıt bulmuş oldu.
SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon Bununla beraber emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. İşte milyonların merak ettiği o tablo...
Emekli ve memur maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı yeni maaş tablosu | Video
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLAN 6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 42,35 OLDU
Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu.
MEMUR TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 41,85 OLARAK KESİNLEŞTİ
Gerçekleşen Haziran ayı enflasyon oranı ile ilave yüzde 34,85 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,85 artış yapıldı.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU NETLEŞTİ
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA HESAPLARA GEÇECEK
Memur maaşları bilindiği üzere üzere her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ancak bu kez Kabine Toplantısı sonrası alınan kararla beraber Kurban Bayramı öncesi bütün memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde zamlı haliyle hesaplara geçeceği açıklandı.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
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