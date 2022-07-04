Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur maaş zammı ile birlikte Türkiye'de milyonlarca kişinin geliri artacak. TÜİK Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) açıklamasını yaptı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçerken, bununla beraber yeni emekli memur maaşları için hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalıştığı ifade edildi. Açıklanan rakamlarla beraber 'Temmuz 2022 emekli maaşı ve memur zam oranı belli oldu mu? Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak' soruları yanıt bulmuş oldu.