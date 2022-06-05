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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:23

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için son dönemde adeta geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta içi açıklanan Mayıs enflasyonunun ardından zam oranının belirlenmesine yalnızca 1 veri kaldı. Bu nedenle artık hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ülke gündeminde son dönemde “2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zama açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması ile beraber 5 aylık maaş zammı yüzde 35'in üzerine yükseldi. Peki, Memur ve 2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zama açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Emekli memur maaş zammı için gözler Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak son enflasyon oranına çevrildi. Yılda iki kez zamlanan maaşlarının 7. Aydan sonra yatacağı rakamı şimdiden merak edenler son dönemde "2022 SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zama açıklanacak?" sorularına ait gelen ilk ipuçlarını yakından takip ediyor. Don olarak Mayıs enflasyonunun da açıklanmasıyla 5 aylık zam oranı yüzde 35'in üzerine çıktı bile. Peki, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

  • 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı
  • 5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı
  • 5 aylık memur zammı
  • 5 aylık enflasyon beklentileriyle en düşük emekli ve memur zammı hesabı
  • 6 aylık enflasyon beklentileriyle en düşük emekli ve memur maaşları hesabı

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Temmuz zammı için enflasyon farkı ile beraber YENİ emekli-memur maaşları hesaplama tabloları Sabah.com.tr'de! İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU

Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLDU

Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

5 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 35,64 OLDU

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLARAK HESAPLANDI

Şimdi 1 aylık (Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2,97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67 olacak.

Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri içinde 5 aylık fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

5 AYLIK ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mayıs enflasyonuna göre 5 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2,5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

MEMUR ENFLASYON FARKI HESABI

Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7,5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 28,14

Mayıs ayı enflasyonuna baktığımızda 5 aylık oran yüzde 35,64 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14 oldu.

MAYIS ENFLASYON VERİSİ SONRASI 5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 35,14 OLARAK KESİNLEŞTİ

İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+28,14 yani yüzde 35,14 olarak gerçekleşti.

6 AYLIK MEMUR ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 39,17 OLDU

Bu rakama Haziran enflasyonu da eklenecek. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentis anketi verilerine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 35,64'lük 5 aylık enflasyon gerçekleştiğinde;

  • En düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 688 lira 20 kuruşa,
  • 6 aylık tahmine göre ise 8.927 lira 24 kuruşa çıkacak.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 5 aylık enflasyona göre;

  • 4 bin 289 liradan 5 bin 796 lira 15 kuruşa,
  • 6 aylık enflasyon tahminine göre ise 5 bin 969 liraya çıkacak.

Bağ-Kur esnafta 5 aylık enflasyona göre;

  • 2 bin 948 liradan 3 bin 998 lira 67 kuruşa,
  • 6 aylık tahmine göre ise 4 bin 117 lira 48 kuruşa çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 aylık enflasyona göre;

  • 3 bin 292 liradan 4 bin 465 lira 27 kuruşa,
  • 6 aylık tahmine göre ise 4 bin 597 lira 94 kuruşa çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 TL OLDU

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 5 aylık artışa göre bu rakam da 2 bin 768 lira 42 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 2 bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.

Bu rakam Ocak ayında olduğu gibi seyyanen artış ile yeni belirlenen taban maaşa yükseltilecek. Taban maaşların 3500-4000 lira arasında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.

EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.

OCAK 2022'DE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 2,5 EK ZAM ALDI

Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak yüzde 7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30,95 olmuştu.

MEMUR ZAMMI BELİRLENMESİ SONRASI TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI ARTIRILABİLİR

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3.500 ile 4.000 TL arasında çıktığında 2.850 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak.

YÜZDE 2,5 EK ZAM GELİRSE MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 41,67 OLACAK

Memur ve memur emeklilerine 2,5 puanlık bir artış daha yapılırsa bu kez zam oranları yüzde 41,67 olarak güncellenecek. Bu zam oranı için 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra bir değerlendirme yapılacak.

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