6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLARAK HESAPLANDI

Şimdi 1 aylık (Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2,97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67 olacak.

Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri içinde 5 aylık fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.