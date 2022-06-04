Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur zammı için geri sayım başlarken, milyonlarca kişinin gelirini artıracak Temmuz zam oranı için ipuçları gelmeye devam ediyor. TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı açıklamasını yaptı. Bununla beraber 5 aylık maaş zammı yüzde 35'in üzerine yükselirken, Temmuz zammı için sadece Haziran ayı enflasyon oranı kaldı.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı

5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı

5 aylık memur zammı

5 aylık enflasyon beklentileriyle en düşük emekli ve memur zammı hesabı

6 aylık enflasyon beklentileriyle en düşük emekli ve memur maaşları hesabı

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Temmuz zammı için enflasyon farkı ile beraber YENİ emekli-memur maaşları hesaplama tabloları Sabah.com.tr'de! İşte detaylar...