EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 TL OLDU

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 5 aylık artışa göre bu rakam da 2 bin 768 lira 42 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 2 bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.