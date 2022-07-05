Son dakika haberler...2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı belli oldu. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 4,95 olarak duyururken, Temmuz zammı için belirleyici olan 6 aylık fark ise yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber memur zammı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Milyonların alım gücü Temmuz zammı ile artacakken, hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla maaşlara ek zam olarak yansıyacak ek zamlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte 6 başlıkta tüm maaş hesaplamalarını yaptık:

6 aylık memur enflasyon farkı

6 aylık emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...