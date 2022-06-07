SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Fark 2.259 TL’yi buluyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kaldı. Bununla beraber hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını hızlandırdı. 5 aylık emekli ve memur zammı Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası netleşti. Kesinleşen rakamlara göre tüm maaşlar meslek meslek hesaplandı...

İLK İPUCU GELDİ: FARK 2.259 TL'Yİ BULUYOR!

Yapılana hesaba göre; en düşük memur maaşı 5 aylık kesinleşen rakamlarla 6.429 liradan 8.688 TL'ye yükselecekken, Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından bu rakam daha da artacak.

5 aylık rakamlara göre;

Memur enflasyon farkı

Emekli ve memur zammı

En düşük emekli ve memur maaşı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları

15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

İşte milyonların en çok merak ettiği 5 TABLO ile beraber tüm maaşların hesapları...

NOT: Açıklanan verilerle beraber yeni maaş hesapları, son dakika emekli ve memur haberleri için Sabah.com.tr'yi takipte kalın...