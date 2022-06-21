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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası veriyi açıkladı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Giriş Tarihi: 21.6.2022 09:12 Son Güncelleme: 21.6.2022 09:12

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası veriyi açıkladı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı

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SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43’ü aşıyor! Merkez Bankası veriyi açıkladı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak netleşirken, Merkez Bankası yeni enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Temmuz zammı için büyük önem arz eden Haziran ayı enflasyon rakamları için beklenti yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçerken, emekli ve memur maaşları büyük oranda netleşti. Yeni belli olan enflasyon beklentisi sonrası milyonların gelirini artıracak Temmuz zammı ile düşük emekli ve memur maaşları başta olmak üzere meslek meslek tüm hesaplamaları yaptık. İşte en çok merak edilen kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı ile tüm maaşlar...

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu. TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını yüzde 35,64 olarak açıklaması sonrası emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Öte yandan Merkez Bankası'nın YENİ Haziran ayı enflasyon beklenti anketi ile de beklentiler belli oldu. Piyasa aktörlerinin katılımıyla sonuçlanan Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklandı. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz zammına ilaveten ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

  • 5 aylık kesinleşen enflasyon verisine göre emekli ve memur zammı hesabı
  • Yeni yayımlanan Merkez Bankası enflasyon beklenti anketine göre; Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
  • Enflasyon farkı ve ek zam hesabı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Haziran ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 5 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon rakamları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Merkez Bankası Haziran ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİ MAAŞLARI YILDA 2 KEZ 6 AYLIK ENFLASYON KADAR ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE ARTIYOR

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: TEMMUZ ZAMMI İLE ALIM GÜCÜ ARTACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi.

TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI, YIL BAŞINDA KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR

Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürürken Bakan Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" diye konuştu.

Gelirleri artıracak çalışma, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLARAK KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Bununla beraber memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti.

Yani Haziran ayında enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 5 aylık 'Memur enflasyon farkı' da yüzde 28,14 olarak kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.

Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'Nİ YAYIMLANDI

Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber tüm maaşları hesapladık.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI OCAK DÖNEMİNDE YÜZDE 10'A TAMAMLANDI

Memur ve memur emeklisi için Ocak 2022 toplu sözleşme zammı yüzde 7,5 olarak belirlendi. Buna ilaveten sosyal refah düzenlemesi ile yüzde 2,5'luk ek zam daha yapıldı.

Böylece memur enflasyon farkı ile beraber memurlar yüzde 10 zam aldı.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM MASADA YER ALIYOR

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

MEMURLAR ENFLASYON FARKI İLE YÜZDE 10 ZAM ALABİLİR

Temmuz ayı zam döneminde yüzde toplu sözleşme zam oranının Ocak ayında olduğu gibi yine yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.

İşte emekli ve memurlar için 5 tabloda tüm maaş hesapları;

TABLO 1 - ZAM ORANLARI

Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;

  • 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
  • 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
  • Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
  • Ek zam beklentisi yüzde 3
  • Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.
  • Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,
  • 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.

TABLO 3 - MEMURUN TABAN AYLIKLARI
MEMURUN TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

  • Memur - 6429 - 8688 - 9016 - 9210
  • Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6015 - 6144

TABLO 4 - MEMUR MAAŞLARI
TEMMUZ ZAMMI İLE BİRLİKTE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484
  • VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897
  • AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

TABLO 5 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413
  • Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531
  • İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556


EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İşte masadaki 3 formül:

  • Seyyanen zam yapılabilir.
  • En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.
  • 6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.

Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.

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