Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu. TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını yüzde 35,64 olarak açıklaması sonrası emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Öte yandan Merkez Bankası'nın YENİ Haziran ayı enflasyon beklenti anketi ile de beklentiler belli oldu. Piyasa aktörlerinin katılımıyla sonuçlanan Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklandı. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz zammına ilaveten ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

5 aylık kesinleşen enflasyon verisine göre emekli ve memur zammı hesabı

Yeni yayımlanan Merkez Bankası enflasyon beklenti anketine göre; Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı

Enflasyon farkı ve ek zam hesabı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Haziran ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 5 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...