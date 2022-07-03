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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı ile ek zamlı çifte hesap! Kazanç yüzde 44'ü aşıyor: Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:39 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:49

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı ile ek zamlı çifte hesap! Kazanç yüzde 44'ü aşıyor: Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?

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SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı ile ek zamlı çifte hesap! Kazanç yüzde 44’ü aşıyor: Enflasyon farkı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için beklenen gün geldi. 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri belirleyecek Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK'in veriyi paylaşması sonrası emekli zammı ve memur enflasyon farkı kesinleşecek. Temmuz maaş zammı yanında, sosyal refah düzenlemeleri ile ek zamlar üzerine çalışma yapılıyor. Öte yandan Anadolu Ajansı'nın yeni anketine göre Haziran enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlanırken, Merkez Bankası'nın anketine göre ise bu rakam yüzde 3,77 oldu. Yeni açıklanan enflasyon beklentilerine göre; ek zam dahil 15 meslek grubunda memur ve emekli maaşları için kuruşu kuruşuna tüm hesaplamaları yaptık.

Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur enflasyon farkı ile milyonların geliri artacak. Asgari ücret Temmuz zammı müjdesi sonrası artık tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı Haziran 2022 enflasyon rakamları üzerinde olacak. Enflasyon oranı ile emekli ve memur Temmuz zammı kesinleşecek. Öte yandan hükümet, Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah artışı adı altında maaşlara ek zam olarak yansıyacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı...

Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:

  • Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı
  • Emekli zammı ve memur zammı hesabı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları hesabı
  • 15 meslekte ek zamlı memur ve memur emeklisi maaşları hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte milyonların en çok merak ettiği YENİ HESAPLARLA tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zam oranı ve tüm maaş hesapları en hızlı en doğru Sabah.com.tr'de olacak. Takipte kalın...

SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon rakamları Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve Anadolu Ajansı'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

SON DAKİKA! Enflasyon verileri yarın açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2'Lİ HESAP

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

2 tahmine göre bütün mekli maaşları, 15 meslek grubunda memur ve memur emeklisi maaşları hesabını yaptık.

EMEKLİ ZAMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI 4 TEMMUZ GÜNÜ SAAT 10:00'DA NETLEŞECEK

Milyonlarca emekli ve memur, alım gücünü artıracak Temmuz zammı için geri sayıma geçti. 4 Temmuz günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ

Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI

En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.

Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.

Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüzde 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI

Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası ve Anadolu Ajansı'nın en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.

NOT: Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketine ile ortaya çıkan enflasyon beklentisine göre hesaplamaları daha önce yapmıştık. Bundan dolayı yeni açıklanan Anadolu Ajansının yeni enflasyon beklentisi anketine göre yeni maaş hesaplamaları yapıldı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;

TABLO 1 - MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;

  • Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77
  • 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
  • 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
  • Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
  • Ek zam beklentisi yüzde 3
  • Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

TABLO 2 - ANADOLU AJANSI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI

Anadolu Ajansı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;

  • Anadolu Ajansı beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 4,44
  • 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66
  • 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16
  • Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı 41,16
  • Ek zam beklentisi yüzde 3
  • Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu.

TABLO 3 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Anadolu Ajansı anketi ile yüzde 4,44 olarak netleşen 6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

TABLO 4 - MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

  • Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268
  • Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

TABLO 5 - TÜM MEMUR MAAŞLARI
Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582
  • VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979
  • AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

TABLO 6 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454
  • Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
  • İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

TABLO 7 - SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

  • 65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564
  • Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
  • Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
  • Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248
  • Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873

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