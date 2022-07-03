Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur enflasyon farkı ile milyonların geliri artacak. Asgari ücret Temmuz zammı müjdesi sonrası artık tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı Haziran 2022 enflasyon rakamları üzerinde olacak. Enflasyon oranı ile emekli ve memur Temmuz zammı kesinleşecek. Öte yandan hükümet, Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah artışı adı altında maaşlara ek zam olarak yansıyacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı...

Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:

Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı

Emekli zammı ve memur zammı hesabı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları hesabı

15 meslekte ek zamlı memur ve memur emeklisi maaşları hesabı

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte milyonların en çok merak ettiği YENİ HESAPLARLA tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zam oranı ve tüm maaş hesapları en hızlı en doğru Sabah.com.tr'de olacak. Takipte kalın...