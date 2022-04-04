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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:41 Son Güncelleme: 4.4.2022 16:42

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için ipuçları da belli olmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur, 'Temmuz zam oranı ne kadar olacak' sorusuna yanıt arıyor.

Son dakika haberler...Mart 2022 enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da belli olmaya başladı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ÖNEMLİ OLAN İLK 3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu.

Bu rakamın üzerine Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak.

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammına geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 oldu.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞECEK

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek.

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Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
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