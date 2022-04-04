Son dakika haberler...Mart 2022 enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da belli olmaya başladı.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ÖNEMLİ OLAN İLK 3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu.
Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI ALACAK
Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammına geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 oldu.
NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞECEK
Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek.