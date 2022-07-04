Son dakika haberleri...Milyonlar emekli zammı ve memur enflasyon farkı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı için gelecek duyuruya odaklandı. Temmuz zammı ile artan asgari ücret sonrası TÜİK'in yapacağı enflasyon oranı açıklaması ile yeni emekli ve memur maaşları şekillenecek. Bir yandan emekli ve memur Temmuz zammı beklenirken, diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:
İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte milyonların en çok merak ettiği YENİ HESAPLARLA tablo tablo tüm maaşlar...
NOT: Bugün saat 10:00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zam oranı ve tüm maaş hesapları en hızlı en doğru Sabah.com.tr'de olacak. Takipte kalın...
SON DAKİKA HABERİ | HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve Anadolu Ajansı'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.
SON DAKİKA! Enflasyon verileri yarın açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video
YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2'Lİ HESAP
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.
2 tahmine göre bütün mekli maaşları, 15 meslek grubunda memur ve memur emeklisi maaşları hesabını yaptık.
EMEKLİ ZAMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI BUGÜN (4 TEMMUZ) SAAT 10:00'DA NETLEŞECEK
Milyonlarca emekli ve memur, alım gücünü artıracak Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Bugün saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından yeni emekli ve memur maaşları belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.
Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı. 2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.
Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüzde 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
YENİ BEKLENTİLERE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLANDI
Şimdi gözler Haziran enflasyon oranı için yapılacak açıklamaya çevrilirken, Merkez Bankası ve Anadolu Ajansı'nın en son enflasyon beklenti anketi ve tahminleri kullanılarak 6 aylık emekli-memur zamları hesaplandı.
NOT: Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketine ile ortaya çıkan enflasyon beklentisine göre hesaplamaları daha önce yapmıştık. Bundan dolayı yeni açıklanan Anadolu Ajansının yeni enflasyon beklentisi anketine göre yeni maaş hesaplamaları yapıldı.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;
TABLO 1 - MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamalara göre zam oranları;
TABLO 2 - ANADOLU AJANSI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ İLE EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESABI
Anadolu Ajansı enflasyon beklenti anketine göre, yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;
TABLO 3 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
Anadolu Ajansı anketi ile yüzde 4,44 olarak netleşen 6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.
TABLO 4 - MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
TABLO 5 - TÜM MEMUR MAAŞLARI
Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
TABLO 6 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
TABLO 7 - SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
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