Son dakika haberleri...Milyonlar emekli zammı ve memur enflasyon farkı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı için gelecek duyuruya odaklandı. Temmuz zammı ile artan asgari ücret sonrası TÜİK'in yapacağı enflasyon oranı açıklaması ile yeni emekli ve memur maaşları şekillenecek. Bir yandan emekli ve memur Temmuz zammı beklenirken, diğer taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:

Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı

Emekli zammı ve memur zammı hesabı

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları hesabı

15 meslekte ek zamlı memur ve memur emeklisi maaşları hesabı

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte milyonların en çok merak ettiği YENİ HESAPLARLA tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Bugün saat 10:00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur Temmuz zam oranı ve tüm maaş hesapları en hızlı en doğru Sabah.com.tr'de olacak. Takipte kalın...