EYT son dakika gelişmeleri 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası konusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 3600 ek gösterge çalışmaları ile birlikte değerlendirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu çalışma takvimine alındı. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamayla EYT bekleyen vatandaşları sevindirdi. Bu noktada "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yeniden gündemde. Uzun bir süredir beklenen konuyla ilgili çeşitli formüller değerlendiriliyor. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte son durum Mayıs 2022…
Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ancak yaptığı son açıklama EYT yasası için de süreci belirledi.
İşte EYT son durum...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu.
Buna göre EYT yasası için yakın tarihli bir çalışmanın söz konusu olabileceği düşünülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde EYT çözümü hakkında 6 adımlı bir plan sunulmuştu:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak
EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'nin ne zaman çıkacağına dair tam olarak resmi bir tarih bulunmamakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." Açıklamasında bulundu.
EYT'DE YENİ REÇETE: ERKEKLERDE 9.000, KADINLARDA 7.200 GÜN
EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.