EYT son dakika gelişmeleri 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası konusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 3600 ek gösterge çalışmaları ile birlikte değerlendirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu çalışma takvimine alındı. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamayla EYT bekleyen vatandaşları sevindirdi. Bu noktada "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yeniden gündemde. Uzun bir süredir beklenen konuyla ilgili çeşitli formüller değerlendiriliyor. Peki, EYT nedir, şartları neler? İşte son durum Mayıs 2022…

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE?

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ancak yaptığı son açıklama EYT yasası için de süreci belirledi.

İşte EYT son durum...