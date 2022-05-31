2022 emekli zammı, Temmuz maaş zammına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, 2022 Temmuz emekli zammı yüzde 31,71 olarak belirlendi. Memur zammı için ise bu oran yüzde 31,21. Peki, En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.

Buna göre 2022 emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?