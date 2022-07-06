Son dakika haberler...2022 Temmuz emekli zammı ve memur zammı belli oldu. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 4,95 olarak duyururken, Temmuz zammı için belirleyici olan 6 aylık fark ise yüzde 42,35 oldu. Bununla beraber memur zammı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Milyonların alım gücü Temmuz zammı ile artacakken, hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla maaşlara ek zam olarak yansıyacak ek zamlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte 6 başlıkta tüm maaş hesaplamalarını yaptık:
İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Temmuz zammı için belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak açıklanırken, 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 42,35 oldu.
Emekli ve memur maaş zammı açıklandı! Emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı yeni maaş tablosu | Video
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.
Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLARAK BELİRLENDİ
Bu zam döneminde asgari ücrete zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket hükümet emekli ve memur zammı ile beraber asgari ücret çalışması yürüttü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üst üste 3 gün toplanarak mutabık kılınan rakamı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete zam oranını yüzde 30, yeni rakamı da net 5.500 TL olarak açıkladı.
2021 döneminde uygulanan 2.825,90 TL net asgari ücret dikkate alındığında asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 94,7 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak.
Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM GÜNDEMDE
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
TABLO 1 - EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU
TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
TABLO 4 - MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69
TABLO 5 - MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
TABLO 6 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69
TABLO 7 - SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69
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