Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den ’Yeni rezerv’ açıklaması: Mart ayında milletimizin hizmetine sunacağız

Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 2 aylık çalışma sonrası Doğal Gaz rezervi keşfetti. Orada 58 milyar metreküplük işlenecek doğal gaz bulduk. Çaycuma keşfi ile birlikte toplamda 710 milyar metreküplük rezerve imza atmış olduk. Ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. 2023 Mart ayında bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin Yüzyılı inşallah enerjinin de yüzyılı olacak. Enerji bağımsızlığını elde etmek için de kendi kaynaklarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Son yıllarda arama faaliyetlerini artırdık biliyorsunuz. Petrol üretim seviyesini de artırarak günlük 65 bin varil seviyesine getirdik.

Özel sektörde üretilen petrol ile bu seviye şu an 80 bin varilde. Hedefimiz günlük 100 bin varile çıkarmak.