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Giriş Tarihi: 26.8.2022 19:00 Son Güncelleme: 26.8.2022 19:45

SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı

İHA
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz keşfi açıklaması geldi. Bakan Dönmez, verilerin değerlendiriliğini belirterek, "Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" dedi.

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik, Ordu'da ve Ünye'de doğalgaz için birer kuyu planlıyoruz, keşif amaçlı. Bunu da programa aldık" açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri'nin Karadeniz'deki araştırma, arama ve üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası ile Amasra sahasında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Dönmez, "Daha önce de açıkladığımız gibi 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz'in batıdan doğuya aranması, araştırılması gereken birçok bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"PROGRAMA ALDIK"

"Bir taraftan da sismik çalışmaları başlattık. İçinde bulunduğumuz Ordu'nun sahil kesiminden başlayarak deniz yetki alanımıza kadar olan bölgede sismik çalışmalarımızı yaptık, bir kısmını. Devam eden çalışmalarımız var. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de sismiklerine devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık."

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SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı
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