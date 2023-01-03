SON DAKİKA: Enflasyon için düşüş hızlandı! Bakan Nebati: 20 puan düştü
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir." dedi.
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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir." dedi.