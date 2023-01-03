Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Enflasyon için düşüş hızlandı! Bakan Nebati: 20 puan düştü
Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:32

SON DAKİKA: Enflasyon için düşüş hızlandı! Bakan Nebati: 20 puan düştü

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir." dedi.

SON DAKİKA: Enflasyon için düşüş hızlandı! Bakan Nebati: 20 puan düştü

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir." dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Enflasyon için düşüş hızlandı! Bakan Nebati: 20 puan düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA