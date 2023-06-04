SON DAKİKA: Enflasyon ile mücadele güçlenecek! Bakan Bolat: Fahiş fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız

Bakanlık çalışanlarını fikirlerinden istifade edeceğini belirten Bolat, bakanlık ve ekonominin paydaşları olan iş temsilcileri, DEİK, TİM, esnaf odaları TÜSİAD, MÜSİAD gibi tüm kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

41 yıllık iş hayatında reel sektörde bulunuğunu, sorunları iyi bildiğini belirten Bolat, bu sorunların çözelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Temel hedefin üretim ve ticareti artırmak olduğunu belirten Bolat, cari açığı iyileştirmek ve Döviz rezervini artırmak istediğinin altını çizdi.