SON DAKİKA: Enflasyon ile mücadele güçlenecek! Bakan Bolat: Fahiş fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Temel hedefimiz üretimi ve ihracatı artırmak. Bu noktadan hizmetler ihracatının da mal hizmetleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mehmet Muş'un yerineTicaret Bakanlığına MÜSİAD 3. dönem başkanlığı, TUSAŞ yönetim kurulu üyeliği, AK Parti MKYK üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. Ömer Bolat atandı.
Bugün kadar Ticaret Bakanlığı'ndaki görevini başarıyla yürüten Mehmet Muş ve ekibine teşekkür eden Ömer Bolat, ticarette 21 yılda eşi benzeri görülmemiş zaferler kazanıldığını söyledi.
Bakanlık çalışanlarını fikirlerinden istifade edeceğini belirten Bolat, bakanlık ve ekonominin paydaşları olan iş temsilcileri, DEİK, TİM, esnaf odaları TÜSİAD, MÜSİAD gibi tüm kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.
41 yıllık iş hayatında reel sektörde bulunuğunu, sorunları iyi bildiğini belirten Bolat, bu sorunların çözelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
Temel hedefin üretim ve ticareti artırmak olduğunu belirten Bolat, cari açığı iyileştirmek ve Döviz rezervini artırmak istediğinin altını çizdi.