Son dakika: EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim

"MESKEN ABONELERİ İÇİN HERHANGİ BİR ARTIŞ YA DA ZAM YOK"

Yılmaz şunları söyledi:

"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abonegrubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."