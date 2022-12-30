Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:01 Son Güncelleme: 30.12.2022 11:14

Son dakika: EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim

Son dakika haberi: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını açıkladı. Ayrıca EPDK Başkanı Yımaz mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacağını duyurdu.

Son dakika: EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim

Son dakika haberi :EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını açıkladı.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı.

"MESKEN ABONELERİ İÇİN HERHANGİ BİR ARTIŞ YA DA ZAM YOK"

Yılmaz şunları söyledi:

"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abonegrubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

Yılmaz, piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.



EPDK Başkanı Yılmaz, "Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA