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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!
Giriş Tarihi: 6.5.2022 17:26 Son Güncelleme: 6.5.2022 17:30

Son dakika: Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!

Son dakika: Et ve Süt Kurumu’ndan ’spekülatif fiyat hareketleri’ açıklaması!

Son dakika açıklamasında bulunan Et ve Süt Kurumu: Speklüatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır

Son dakika haberleri... Et ve Süt Kurumu: Speklüatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.

Açıklama şu şekilde: Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son dakika: Et ve Süt Kurumu'ndan 'spekülatif fiyat hareketleri' açıklaması!
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