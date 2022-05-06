Son dakika: Et ve Süt Kurumu’ndan ’spekülatif fiyat hareketleri’ açıklaması!

Son dakika haberleri... Et ve Süt Kurumu: Speklüatif fiyat hareketleri yakından takip edilmektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.

Açıklama şu şekilde: Et fiyatları üzerinde Ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar devam eden spekülatif fiyat hareketleri, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir.

Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.