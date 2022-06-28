Yatırımlarını döviz kuru Euro fiyatları üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar "Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 28 Haziran 2022 Salı gününde anlık rakamlara göre; döviz kuru yukarı yönlü ivme kaydediyor. Günlük olarak bakıldığında ise Euro alış satış verilerinde de hareketli bir grafiğin olduğu görülmektedir. Peki; Euro ne kadar oldu, kaç TL? Bugün döviz kuru Euro kaç TL?