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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:17 Son Güncelleme: 30.6.2022 12:31

SON DAKİKA! Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor

SON DAKİKA! Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesi bugün itibarıyla başladı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesinin yüzde 60'ının yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ının da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA! Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor
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