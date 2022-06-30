SON DAKİKA! Ev sahipleri dikkat! Bakan Nebati açıkladı: Bugün başlıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi.

EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR: KONUTLARDA ISI YALITIM PROJESİ BUGÜN BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesi bugün itibarıyla başladı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Konutlarda ısı yalıtımı kredisi projesinin yüzde 60'ının yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ının da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

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