Söz konusu düzenlemede, "2021 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir" denildi. Buna göre, engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 2.000 TL, İkinci derece engelliler için 1.170 TL, Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak uygulanacak.