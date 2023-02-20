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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:41 Son Güncelleme: 20.2.2023 17:02

SON DAKİKA: Evim Yuvam Olsun başvuruları başladı! AFAD detayları paylaştı

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen aileler için başlatılan Evim Yuvam Olsun kampanyası başvurularının başladığını belirterek kampanya hakkındaki detayları paylaştı.

SON DAKİKA: Evim Yuvam Olsun başvuruları başladı! AFAD detayları paylaştı

Son dakika haberleri...AFAD yaptığı yazılı basın açıklamasında, yaraları birlikte sarmak için başlatılan Evim Yuvan Olsun seferberliğinde başvuruların başladığını duyurdu.

Başkanlık, kullanılmayan evleri bedelsiz tahsis ederek ya da indirimli fiyatla kiraya vererek ya da kira yardımı yaparak depremzede ailelere destek olmak için başlatılan Evim Yuvam Olsun kampanyası hakkında detayları paylaştı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla, depremde evini kaybeden afetzede vatandaşlarımız ile ülkemizin dört bir yanındaki hayırsever vatandaşlarımız buluşuyor! Detaylı bilgi ve başvuru için: http://evimyuvanolsun.org"

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SON DAKİKA: Evim Yuvam Olsun başvuruları başladı! AFAD detayları paylaştı
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