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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
Giriş Tarihi: 29.3.2023 17:42 Son Güncelleme: 29.3.2023 17:51

SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

Son dakika haberi: EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenmesine karar verildi. Buna göre, SGK çalışanlarına ödenen aylık 3 bin TL fazla mesai ücreti 6 bin TL'ye yükseltilecek.

SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı

Son dakika haberine göre;Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) işlemlerinin hızlandırılması için önemli bir karar alındı. Karara göre SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti ödenecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL'ye yükseltilecek.

1 BUÇUK MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı.

EYT'LİYE PROMOSYON VERİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselteceklerini duyurması yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gelirinde artış yolu açılırken, düzenlemenin hayata geçmesiyle promosyon tutarları da yükselecek.

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SON DAKİKA | EYT işlemlerinin hızlandırılması için kritik karar! Fazla mesai ücreti 2 katına çıkarıldı
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