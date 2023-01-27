SON DAKİKA: EYT pazartesi Meclis’te! AK Parti’den yeni açıklama: Detayları duyuracağız

Son dakika haberi....AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.

EYT kanun teklifi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını tamamlandı ve metin haline getirilen taslak AK Parti grubuna iletildi. Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi kanun teklifi için imzaların büyük çoğunluğu atıldı.

Yapılacak EYT yasası 1999'da yapılan emeklilik düzenlemesi öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Burada prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan kademe kademe emeklilik hakkı elde edecek.

EYT'DE SON VİRAJA GELİNDİ

Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı ve imzaların büyük çoğunluğu atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.

EYT düzenlemsi için her an ikinci aşamaya geçilebilir. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

AK PARTİ GRUBU'NDA ÖNCELİKLİ GÜNDEM EYT DÜZENLEMESİ

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.