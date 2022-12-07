SON DAKİKA EYT TOPLANTISI! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ile Bakan Nebati’yi kabul etti

Son dakika haberine göre; EYT'lilerin merakla beklediği kritik toplantı Külliye'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT yasasıyla ilgili sunum yapacak.