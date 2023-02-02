SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat’ta Genel Kurul’a gelecek

KILIÇDAROĞLU'NUN 10 AYLIK TORUNU



Elitaş, Süleyman Demirel'in Başbakan, Mehmet Moğoltay'ın Çalışma Bakanı olduğu 20 Şubat 1992'de kanun çıkarıldığını, 55 yaş şartının kaldırıldığını anımsattı. Elitaş, şöyle devam etti:

"21 Ekim 1992'de 'Yaş yükselmezse bu karadelik büyüyor, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil.' Kanunun çıkışından 8 ay sonra. Kim söylüyor bunu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman SSK Genel Müdürü. 14 Mayıs 1994, '100 trilyon borcu olan SSK'yi ancak geç emeklilik kurtarır. Bu durumda 60 yaş şart.' Bunu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. 29 Ocak 1998, 'Emekli sayısı her yıl yüzde 3,5 artıyor. Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ekonomik önlemler alınmalı.' Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Kanun, Eylül 1999'da çıkıyor yani yaklaşık 1,5 yıl sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürüyken bunu yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 1999'da SSK Genel Müdürü. Sayın Kılıçdaroğlu bürokratken gerçeklerle bakarken, rakamlarla yüzleşirken böyle bir düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu söylemiş. Şimdi yine o günlere bakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, 1997'de Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru'yu sigortalı olarak çalıştırmış."