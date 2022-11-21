SON DAKİKA! ’Fahiş fiyat’ için yeni uygulamalar geliyor! Başkan Erdoğan: Para cezası bunları ıslah etmiyor

BAŞKAN ERDOĞAN: MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ 130 MİLYAR DOLARI BULACAK

Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 123 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Ey muhalefet, biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız. Tabii bunlar bütün bu provokatif yaklaşımlarıyla zannediyorlar ki böyle dersek biz iktidarı çökertiriz. Hayır, bunların hiçbirisiyle bizi çökertemezsiniz. Çünkü biz emin adımlarla, dünyanın da bu noktada güvenini sağlamak suretiyle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.