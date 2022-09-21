TEMMUZ 2022 FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayında 75 baz puan faiz artışı yaptı. Haziran ayında da 75 baz puan artış yapan dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Fed bundan önceki 2 toplantısında da 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı. Son 2 toplantıda yapılan 150 baz puanlık artış sonrası Fed'in faiz aralığı 2,25-2,50 olarak güncellendi.