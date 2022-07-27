FED İÇİN 2022 YILININ EN KRİTİK HAFTASI OLABİLİR: RESESYON MU ENFLASYON MU?

Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 3 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.