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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 09:36 Son Güncelleme: 27.7.2022 09:45

SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

METE DİRİCE METE DİRİCE
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oluyor! Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika haberi...Temmuz ayı Fed faiz kararı için bugün dünyada tüm gözler ABD'de olacak. Fed faiz kararı beklentisi en çok merak edilenler arasına girerken milyonlarca kişi 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Fed toplantısı sonrası faiz kararı ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Tüm faiz kararı ve sıkı para politikası adımlarına rağmen ABD'de enflasyon 41 yılın rekorunu tazelerken, Fed'in şahin adımlarının küresel tedarik sorunlarının yaşandığı döneme denk gelmesi küresel ekonomi üzerinde 'Resesyon' risklerini güçlendiriyor. Şu ana kadar yapılan faiz artırımları, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme adımları enflasyon üzerinde etkili olmadı. 2 gün süren Fed toplantısı sonrası Jerome Powell'ın mesajları gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasaların radarında olacak.

Son dakika haberi...Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Dün başlayan Temmuz 2022 Fed toplantısı sonrası faiz kararı ve özellikle Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların radarında olacak. Fed 2022 yılı içerisinde sırasıyla 25, 50, 75 baz puan faiz artırımı yaptı ve giderek şahinleşen bir profil çiziyor. Tüm faiz artırımı ve sıkı para politikası adımlarına rağmen enflasyondaki yükselişi durduramayan Fed, 2022 yılı için en kritik sınavını bugün verecek.

  • Fed faiz beklentisi ne oldu?
  • Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
  • Fed kararı ve açıklaması öncesi piyasalarda son durum
  • Fed toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber madde madde Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

FED 28 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Fed faiz kararı için doğrudan enflasyon verilerini kıstas alıyor. Banka 75 baz puan faiz artışı ile fonlama faiz aralığını yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU TAZELEDİ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Haziran ayında hız kesmedi. Ülkede enflasyon yüzde 9,1 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1981 yılından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA ZİRVE

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi.

ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİ EURO/DOLAR PARİTESİNDEN GELDİ

ABD enflasyon verisine ilk tepki Euro/Dolar paritesinden geldi. Euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düştü. Böylece 1 ABD Doları, 1 Euro'dan daha değerli hale gelmiş oldu.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD enflasyon verisi öncesi ekonomistler 50 veya 75 baz puan faiz artışı arasında karışık söylemlerde bulunuyordu. Ancak ABD'de açıklanan 41 yılın en yüksek enflasyon verisi sonrası 75 baz puan faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Hatta bazı bölgesel Fed üyelerinin 100 baz puan faiz artırımı söylemleri dikkat çekti.

Fed'in önceki adımları dikkate alındığında piyasaya, 'Enflasyondaki yükseliş hız kesmezse daha agresif adımlar atabiliriz' mesajı verildiği öne çıkıyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Dün başlayan Temmuz ayı Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Piyasalarda bu toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, Eylül toplantısında ise bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Temmuz 2022 Fed faiz kararı bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Fed kararı sonrası Jerome Powell, 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek, gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar verecek.

FED İÇİN 2022 YILININ EN KRİTİK HAFTASI OLABİLİR: RESESYON MU ENFLASYON MU?

Fed enflasyonu baskılamak için önce varlık alımlarını sonlandırdı. Ardından 25, 50 ve 75 baz puan olmak üzere kademe kademe sertleşen 3 faiz artırımına gitti. Ancak enflasyondaki yükseliş hız kaybetmedi. Resesyon ve enflasyon arasında sıkışan Fed'in bu dönemde vereceği faiz kararı 2022 yılının en kritik kararı olacak.

Ekonomistler Fed'in giderek sertleşen faiz adımlarını zaten yavaşlayan ABD ekonomi için resesyon riskini artıran başlıca unsur olarak açıkladı.

Yatırım maliyetlerini artıran faiz artırımları için kısa vadede enflasyonu aşağı yönlü baskılasa da arzı düşürerek tedarik krizlerini derinleştirebileceği yorumları dikkat çekiyor.

ABD EKONOMİSİ 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE DARALDI

Fed kararları öncesi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9'luk güçlü büyüme kaydeden ABD ekonomisi, Fed'in sıkı para politikasına geçtiği 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma yaşadı.

Tüm sıkı para politikası adımları ve faiz artırımlarına rağmen enflasyondaki yükselişin sürmesi, bunun üzerine ekonomik daralmaların gelmesi ABD ekonomisi için resesyon riskini artırıyor.

2. ÇEYREKTE DE DARALMA OLURSA ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRECEK

Teknik olarak yılın ikinci çeyreğinde de ekonomik daralma görülürse, ABD ekonomisi resesyona girecek. Bu neden Fed Temmuz ayı toplantısı ve faiz kararı kritik olacak.

ECB DE 11 YIL SONRA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz ayı toplantısında özelli Rusya Ukrayna Savaşı sonrası artan enflasyon riskleri sonrası 11 yıl sonra faiz artırımına gitti.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizinin yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranının yüzde eksi 0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranının ise yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltildiği bildirildi.

ECB bu faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son vermiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Avrupa ekonomisi için risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun geniş bir alana yayılmaya başladığını dile getirdi.

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