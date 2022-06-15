FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR

Ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed faiz için daha sertleşebileceği algısı nedeniyle ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında yön arayan bir görüntü çiziyor. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.