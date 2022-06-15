SON DAKİKA! Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ile 28 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

Son dakika haberleri...Fed toplantısı dün başladı. Haziran ayı Fed faiz kararı için bugün tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de olacak. Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar barındırdığından ekonomistlerin radarında yer alıyor. Öte yandan Haziran ayı Fed toplantısı ilklere neden olabilir. Fed faiz kararı beklentisi şekillenirken, masada 2 farklı seçenek bulunuyor.
İşte kritik Fed faiz kararı öncesi son dakika gelişmeleriyle beraber bu 4 sorunun cevabı...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Haziran 2022 Fed faiz kararı ise bugün TSI ile 21:00'de açıklanacak. Faiz kararı sonrası Jerome Powell 30 dakika sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Powell'ın açıklamaları gelecek dönemin para politikası için sinyaller barındırdığından analistlerin gündeminde olacak.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR
Ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed faiz için daha sertleşebileceği algısı nedeniyle ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında yön arayan bir görüntü çiziyor. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.
ABD'DE ENFLASYON YENİDEN 41 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Fed faiz kararı öncesi geçtiğimz hafta ABD enflasyon verisi açıklandı. Fed kararı için belirleyeci olacak bir kaç önemli etmenden birisi enflasyon verisi yüzde 8,6 ile 1 ayın ardından yeniden 41 yılın zirvesine yükseldi. Bu durum Fed faiz kararı için daha sert adımlar atabileceği algısı yarattı.
HAZİRAN AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GERİLEDİ
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon ve enflasyon beklentileri körüklendiğinde, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle ons altın fiyatı için düşüş görüldüğünü vurguladı.
FED BAŞKANI POWELL ZORLU SINAVDA
Varlık alımlarının sonlandırılması, faiz artırımları ve bilanço küçültme adımlarına rağmen ABD'de enflasyonun rekor kırmaya devam etmesi ve bunun yanında 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisinin sürpriz bir şekilde daralması Fed Başkanı Jerome Powell'ı zorlayacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK? RESESYON MU ENFLASYON MU?
Fed'in yüksek enflasyonu kıstas alıp daha agresif para politikası adımları atması ABD'de ekonomik büyümeyi baltalayıp resesyonu beraberinde getirebileceği durumunun oluşabileceği piyasalarda gündem olurken, daha güvercin adımların ise enflasyonu körükleyebileceği ifade ediliyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ: MASADA 2 SEÇENEK VAR
Piyasalar beklentileri aşan ABD enflasyon verisi öncesi 50 baz puan faiz artışı fiyatlıyordu. Ancak enflasyonun yeniden rekor kırması Fed'in bu toplantısında faizi 75 baz puan artırabileceği ihtimali de güçlendi. Fed eğer 75 baz puan faiz artışına giderse 1994 yılından bu yana yani son 28 yılın en yüksek faiz artışını yapmış olacak.
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
ABD'de enflasyon yüzde 8,6 ile 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Fed'in enflasyonu kontrol altına almak adına daha agresif faiz artırımı yapabileceği yönünde sinyal veriyor. Ancak açıklanan büyüme verisi endişe yarattı.
STAGFLASYON GELİYOR MU?
ABD ekonomisi 2022'in ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1,5 daraldı. Tam parasal sıkılaşmanın güçleneceği dönemde, ABD ekonomisinin beklentilerin aksine küçülmesi, resesyon, yani durgunluk endişesi yarattı. Bu durum stagflasyon, yani hem enflasyon hem de resesyon durumunun aynı anda görülme riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.
FED TOPLANTISI ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YAKINSIYOR
Haziran 2022 Fed toplantısı öncesi, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 104,86 seviyesinde yer alıyor. Bu rakamla beraber dolar endeksi son 20 yılın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 52 haftalık analizde geçtiğimiz yıl 89,51 düzeyiyle dip yapmıştı.
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