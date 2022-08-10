SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi’nden yeni karar! Bakan Nebati duyurdu

Son dakika haberi...Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 6. toplantısı dün gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar alındığını duyurdu.