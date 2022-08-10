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Giriş Tarihi: 10.8.2022 08:37 Son Güncelleme: 10.8.2022 08:54

SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi'nden yeni karar! Bakan Nebati duyurdu

SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi’nden yeni karar! Bakan Nebati duyurdu

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin aldığı yeni kararları duyurdu. Bakan Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık" dedi.

Son dakika haberi...Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 6. toplantısı dün gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık."

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SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi'nden yeni karar! Bakan Nebati duyurdu
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