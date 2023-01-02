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Giriş Tarihi: 2.1.2023 12:06 Son Güncelleme: 2.1.2023 12:28

SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak" dedi.

DHA
SON DAKİKA: e-Devlet’te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak" dedi.

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SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
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