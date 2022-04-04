SON DAKİKA: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yüzde 98’i tamam...

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının 37.5 kilometrelik bölümünde yüzde 98 ilerleme kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çalışmalardaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, projenin planlandığı gibi sürdüğünü aktardı.

TOPLAMDA 69.5 KM OLACAK

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 69,5 km uzunluğundaki hızlı metro projesidir.

Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edilmektedir. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Her iki etap için ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Hattın Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı'ndan Kâğıthane istasyonuna kadar, 2022'nin sonunda Gayrettepe'ye kadar ve yine 2023'ün sonunda Halkalı istasyonuna kadar hizmete girmesi planlanmaktadır.