7. Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu "…. Aromalı" ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

8. Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, "….tadında", "… lezzeti", ….keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

9. Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

10. Tatlandırıcı içeren gıdalarda "Tatlandırıcı içerir" veya "Tatlandırıcılı" ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak."