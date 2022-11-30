SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret için 3’lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek

Son dakika haberi...Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında saat 18:15'te kritik bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

SON DAKİKA HABERİ | ANKARA'DA EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek! | Video

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