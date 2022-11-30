Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret için 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:03 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:13

SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret için 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek

Son dakika haberi...Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında saat 18:15'te kritik bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret için 3’lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek

Son dakika haberi...Asgari ücret ve EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını giderek artırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında saat 18:15'te kritik bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmede emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

SON DAKİKA HABERİ | ANKARA'DA EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek! | Video

Ayrıntılar geliyor...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret için 3'lü zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA