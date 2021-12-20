Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası bakanlar Nureddin Nebati ve Vedat Bilgin ile görüşecek

Son dakika haberi: Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kapsamlı olarak ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıca; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.