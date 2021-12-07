ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bildiğiniz gibi 1951'den bu yana ülkemizde asgari ücret belirleniyor. Bu sene de aynı amaçla bir araya geldik. Bu sene hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Umarım çalışanlarımız ve iş yerlerimiz için ama en önemlisi ülkemiz için güzel bir toplantı olur. Ve nihayetinde en kısa sürede asgari ücretle ilgili açıklamayı kıymetli Bakanımız ve sayın başkanlarımız yaparlar." diye konuştu.