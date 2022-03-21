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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
Giriş Tarihi: 21.3.2022 10:47 Son Güncelleme: 21.3.2022 11:01

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...

Son dakika haberi... Asgari ücret, Aralık ayında yapılan toplantıların ardından yüzde 50 zamlanarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Yapılan düzenlemelerle birlikte asgari ücret vergiden de muaf tutulmuştu. Son günlerde dillendirilen iddialara göre ise asgari ücrete Haziran ayında yeni bir zam gelebileceği belirtildi. Bu iddialara Bakan Bilgin yanıt verdi...

Son dakika haberi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Dünya gazetesinin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları kaydetti:

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ HANGİ AŞAMADAYIZ? SEÇİM Mİ BEKLENECEK?
"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir"

KAPSAM İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye'nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş"

ASGARİ ÜCRET TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?
Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı.

İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır.

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SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
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