Son dakika haberi... Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammı oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam ederken, nihai kararın bugün verilmesi ve kamuoyuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Asgari ücret direkt olarak asgari ücret alanların yanı sıra, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kaleme de artış getiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Peki asgari ücrete zam ne kadar olacak? Asgari ücret zammı bugün mü açıklanacak? İşçi ve işveren tarafı ne istiyor? Detaylar şu şekilde: