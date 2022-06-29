Son dakika haberi: "Asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete zam için toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya bir pazarlık marjıyla oturulacak, İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki asgari ücret zam senaryoları nasıl? Temmuz asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde: