Son dakika asgari ücret haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda milyonları ilgilendiren 2022 asgari ücrete ara zam açıklamarında bulundu. Bakan Bilgin, "asgari ücret zammı ne zaman belli olacak" sorusuna yanıt niteliğinde bir mesaj vererek, "Komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını umuyorum" dedi. Peki asgari ücret zam senaryoları nasıl? Temmuz asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde:
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınırlı değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir." açıklamasında bulundu.
TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ara zam ihtiyacında mutabıkız" dedi.
Türk İş Başkanı Ergün Atalay, "Uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ziyaretinin ardından bu toplantı organize edildi. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katıldı.
SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam oranı netleşiyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması | Video
Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işvereni gözeten bir yöntem olacağını ifade ederken, SGK primlerinde esneklik yapılarak ek zammın devlet tarafından desteklenmesinin önünün açılacağını mesajını verdi.
Buna göre, asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin en az yarısının devlet tarafından üstlenilmesi, burada oluşacak farkın işveren tarafından asgari ücrete yansıtılması seçeneği öne çıkıyor.
Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Asgari ücret zamları ve asgari maaş tabloları | Video
Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 4.253 liraya çıkarıldı. Asgari ücretten gelir vergisi kesintisi sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek, üst sınır da 2 yıl olacak.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.
HAK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan, asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapmasını beklediklerini belirterek, toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün işçilerin ücretlerinde de bu yönde düzenleme yapılmasını istedi.
Arslan, "Yaşanan yoğun fiyat hareketleri, hızlı zamlar, önü arkası belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar, ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz asgari ücreti anlamsız hale getirdi" diye konuştu. Öte yandan TÜRK-İŞ'in araştırmasında, haziran ayında, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 391 lira olarak hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.
Asgari ücrete zam konusundaki beklentiler yüzde 20-40 arasında değişiyor. Buna göre, asgari ücret yüzde 20'lik zamla 5.103 lira, yüzde 25'lik zamla 5.316 lira, yüzde 30'luk zamma göre de 5.529 lira, yüzde 35'lik artışla 5.741 lira, yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.