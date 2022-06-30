BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınırlı değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir." açıklamasında bulundu.